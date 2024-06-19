غزة: 3500 طفل يهددهم الموت بسبب سوء التغذية

العالم _ خاص بالعالم

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أكد ان المجاعة تتسارع في القطاع، واتهم الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية بقيادة مؤامرة لمنع وصول المساعدات والبضائع إلى الشعب الفلسطيني، مطالبا بتدخل دولي فوري وعاجل لوقف هذه الجريمة.

وحذر المكتب من أن 3500 طفل مهددون بالموت بسبب سوء التغذية وانعدام المكملات الغذائية والتطعيمات التي حظر الاحتلال دخولها إلى قطاع غزة.

مجاعة تأتي الى جانب تدهور الوضع الصحي في القطاع، وانتشار الامراض المعدية بسبب استهداف جيش الاحتلال للمستشفيات، وبعض المرضى يموتون بسبب نقص الادوية، بحسب منسق المستشفيات الميدانية في غزة مروان الهمص. هذا بالاضافة الى أنّ الآثار البيئية للعدوان بلغت مستويات غير مسبوقة، بحسب برنامج الامم المتحدة للبيئة، حيث خلّف العدوان 39 مليون طن من الانقاض.

وما يزيد من سوء الاوضاع الانسانية في القطاع أنّ الامم المتحدة لم تتمكن من توزيع المساعدات في قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم الذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي بسبب الفوضى في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إنّ المنظمة الدولية رحبت بخطوة وقف الهجمات الإسرائيلية من الخامسة صباحا وحتى الرابعة عصرا في المنطقة الممتدة من معبر كرم أبو سالم إلى طريق صلاح الدين ثم باتجاه الشمال في غزة، إلاّ أنّ هذا لم يترجم بعد إلى وصول المزيد من المساعدات إلى المحتاجين، مضيفا أنّ المنطقة المذكورة خطيرة للغاية.

من جهته، اتهم مكتب حقوق الإنسان الأممي قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك المبادئ الأساسية لقوانين الحرب مرارا في غزة، مؤكدا أنّ استخدام قوات الاحتلال للأسلحة المتفجرة يحول دون التمييز بين المدنيين والمقاتلين.