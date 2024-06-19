انتشار واسع لمقاطعة منتجات الاحتلال في الضفة الغربية

العالم - مراسلون

لا حاجة لبضائع تدعم قتلة الفلسطينيين، يتلف التجار في جنين كما في الضفة الغربية منتجات الاحتلال الإسرائيلي والشركات الداعمة له.

الفلسطينيون الذين يدفعون الثمن الباهض لنيل الحرية، يرفضون دفع ثمن السلاح الذي يقتلهم كل يوم.

وقال وائل تركمان وهو صاحب مطعم في جنين:"المقاطعة شيئ مهم ورئيسي جداً، لأننا نقاطع عدونا وعندما نقاطع هذه المنتجات، نشل الاقتصاد الاسرائيلي. علی کل الشعوب العربية ان يکون لها هذا الوعي، لأن المقاطعة مهمة جداً جداً ونحن ندفع ثمن دماء اولادنا، فنحن مع المقاطعة وندعمها ونشجعها والحمد لله نحن مقاطعين ضمن الحملة الجديدة للمقاطعة".

السيدة حلا من مخيم جنين، بادرت لتنفيذ حملة مقاطعة لمنتجات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها.

وقالت حلا:"الفکرة بدأت منذ شهرين تقريباً بعدما اکتشفنا ان هناک اشخاص لم يقاطعوا البضائع الاسرائيلية لحد الان، الفکرة کانت لي، فعرضتها علی صديقاتي فوافقن عليها ودعمنني فيها ونشرنا الفکرة علی مجموعة تابعة للاخبار، فانضمت مجموعة بنات الينا وشکلنا فريقاً وبدأنا العمل علی السوشيال ميديا، فتقبل الکثير من الناس هذه الفکرة ودعمتها وشجعتنا واقتنعت بالفکرة بسرعة".

نجحت مبادرات المقاطعة للمنتجات والشركات الداعمة للاحتلال على نطاق واسع من العالم في الإضرار بالعلامات التجارية، كما توقع محللون أن تتراجع النتائج المالية لتلك العلامات التجارية خلال الربع الأخير من العام الحالي.

تعد هذه المبادرات من أهم الأسلحة الاقتصادية التي يحارب بها الداعمون للقضية الفلسطينية الشركات التي تدعم القتل في غزة وفي الضفة الغربية.

يقاوم الفلسطينيون الاحتلال الاسرائيلي بکل قوتهم وبکل فرصة اتيحت لهم، مقاطعة منتجات الاحتلال الاسرائيلي والشرکات الداعمة له صار جزءاً ثابتاً من الحالة النضالية التي ينتهجها الفلسطينيون لأنهم يؤمنون بأن الدم الفلسطيني اغلی من کل هذا.