'الهدهد' المعجزة يشعل موقع 'إكس'

العالم - لبنان

وجاءت التعليقات مؤيدة للمقاومة ومستهزئة بكيان الاحتلال وقدراته الاستخباراتية التي سقطت أمام قدرات المقاومة.

وكان حزب الله نشر مقطعا مصورا مدته 9 دقائق و31 ثانية تحت عنوان "ما رجع به الهدهد" يتضمن مسحا دقيقا لمناطق شمال فلسطين المحتلة، وظهرت في الفيديو مشاهد جوية لمدينة حيفا المحتلة، بما فيها مجمع الصناعات العسكرية لشركة "رافائيل" ومنطقة ميناء حيفا التي تضم قاعد عسكرية وميناء مدني ومحطة كهرباء ومطار وخزانات نفط ومنشآت بتروكيميائية، كما ظهر مبنى قيادة وحدة الغواصات وسفينة "ساعر 4.5" المخصصة للدعم اللوجستي وسفينة "ساعر 5".