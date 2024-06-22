المقاومة ترد على عمليات إغتيال مقاومين بقتل مستوطن إسرائيلي في قلقيلية

العالم - خاص بالعالم

جاء الرد بعد أقل من 24ساعه من عملية اغتيال مقاومين في مدينة قلقيلية بمقتل مستوطن اسرائيلي بعملية إطلاق نار في المدينة داخل مركبته.

وقبل اقتحام قوات الاحتلال مكان الحدث قام مواطنون بإحراق المركبة بعد ان نقل المستوطن بواسطة الهلال الأحمر الى أحد مستشفيات المدينة.

عمليات مداهمه واسعة شنها جيش الاحتلال طالت منازل المواطنين والمحال التجارية ومصادرة كاميرات المراقبة فيما اغلق المدخل الوحيد في المدينة ومنع الخروج منها والدخول اليها.

هذا المشهد المعتاد بعد كل عملية فدائية ومئات المواطنين عالقين جراء سياسة الاحتلال العنصرية وحرمانهم من أبسط حقوقهم بالحركة وتحويل الضفة الغربية الى أقفاص مغلقة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...