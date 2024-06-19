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حماس: وقف جرائم الاحتلال مسؤولية جماعية بعهدة المجتمع الدولي

حماس: وقف جرائم الاحتلال مسؤولية جماعية بعهدة المجتمع الدولي
الأربعاء ١٩ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

قالت حركة حماس إن التصريحات التي أدلت بها رئيسة لجنة التحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة السيدة نافي بيلاي اليوم تأكيد جديد من جهة أممية رفيعة على ما اقترفه جيش الاحتلال الصهيوني المجرم ويستمر في اقترافه في قطاع غزة، وكل أراضينا المحتلة، من جرائم وانتهاكات لا مبرر لها سوى تطبيق الإبادة والتطهير العرقي والتهجير ضد شعبنا الفلسطيني.

العالم - فلسطين المحتلة

وأضافت حماس في بيان لها: في الوقت الذي نثمّن فيه الجهد الدولي لتوثيق جرائم الاحتلال وإدانة انتهاكاته وإحقاق العدالة الدولية، فإننا نأسف أن يتم مساواة الضحية بالجلاد، ونرفض أن يستمر تكرار اتهامات الاحتلال ضد المقاومة الفلسطينية والتي ثبت كذبها عبر تقارير وتحقيقات مستقلة.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكل الجهات الحقوقية إلى العمل على وقف جرائم المحتل الصهيوني ضد شعبنا، والتي تعد مسؤولية جماعية، وواجب قانوني وأخلاقي في وقف جريمة الإبادة التي تتم على مرأى ومسمع من العالم كله، وكذلك دعم جهود محكمة العدل الدولية في محاسبة الكيان الصهيوني المارق وقادته مجرمي الحرب.

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