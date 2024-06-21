الدفاعات الجوية الروسية تدمر 114 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق

العالم - روسيا

وقالت الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام قوارب مسيرة وطائرات دون طيار على أهداف في الأراضي الروسية".

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيان وزارة الدفاع الروسية ان "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 70 طائرة دون طيار فوق أراضي جمهورية القرم وفوق البحر الأسود، و43 طائرة دون طيار فوق أراضي إقليم كراسنودار، وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد".

وأشار بيان الدفاع إلى أنه "في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، دمر الطيران البحري لأسطول البحر الأسود الروسي ستة زوارق مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية".

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.