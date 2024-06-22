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عدوان أمريكي يستهدف ريف مدينة البوكمال السورية

عدوان أمريكي يستهدف ريف مدينة البوكمال السورية
الجمعة ٢١ يونيو ٢٠٢٤ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

شن طيران الإرهاب الأمريكي عدوانا استهدف بعض المواقع في ريف مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، أقصى شرقي سوريا.

العالم - سوریا

وقالت مصادر خبرية في محافظة دير الزور، إن طيرانا أمريكيا، استهدف بعدد من الصواريخ قرية "السكرية" و"بادية الحمدان" على أطراف مدينة البوكمال، في ريف دير الزور الشرقي.

وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تؤكد أن طائرات مسيرة أمريكية استهدفت عددا من المواقع في منطقة "السكرية"، و"بادية الحمدان" على أطراف مدينة البوكمال، شرقي دير الزور.

وأكد مراسلنا أن نيرانا اندلعت في بعض المواقع المستهدفة، دون معلومات مؤكدة عن حجم الأضرار.

وفي وقت لاحق، أشارت المصادر إلى استشهاد شخصين كحصيلة أولية، هما سائق شاحنة مبردة للنقل البري، ومرافقه، جراء استهدافها من قبل الطيران المسير الأمريكي في منطقة البوكمال.

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