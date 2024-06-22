خطة اسرائيلية لحذف الضفة الغربية من خارطة فلسطين

العالم - الاحتلال

حذف الضفة الغربية من خارطة فلسطين؛ خطة اسرائيلية سرية كشف عنها تسجيل مسرب لوزير مالية كيان الاحتلال بتسلئيل سموتريتش.

التسجيل الصوتي الذي حصلت عليه صحيفة نيويورك تايمز، كشف عن تعزيز سيطرة كيان الاحتلال على الضفة المحتلة واجهاض اي محاولة لان تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.

وقال سموتريتش:"حكومة بنيامين نتنياهو منخرطة في خطة سرية لتغيير الطريقة التي تحكم بها الضفة الغربية، لتعزيز سيطرة إسرائيل عليها بشكل لا رجعة فيه، بدون اتهامها بضمها رسميا".

تغيير درامي ضخم ووشيك يحرز بحسب سموتريتش تقدما، بدعم من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ويشمل اضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وإزالة الحواجز والغاء امر تقييد البلدات في شمال الضفة، وتعيين نائب جديد لهيئة الحكم الاسرائيلية ومنحها السلطة الكاملة للتحكم في الضفة الغربية.

خطة سموتريتش لم تكن اولى محاولات الاستيلاء على الضفة، فبحسب تقرير صحيفة الغارديان سعى السياسيون الاسرائيليون منذ فترة طويلة لايجاد طرق للسيطرة بشكل دائم على الضفة الغربية او ضمها منذ احتلالها عام سبعة وستين.

الا ان ابتلاع الضفة بالتدريج عبر الادارة الاسرائيلي المدنية المسؤولة بشكل اساسي عن الاستيطان في المنطقة ج، يعد الانقلاب الاخير لسموتريتش الذي يستغل انشغال العالم بالعدوان الذي يتعرض له قطاع غزة، لتفتيت الضفة والقضاء على السلطة الفلسطينية، بعد ارتفاع وتيرة اعتراف دول اوروبية بدولة فلسطين.