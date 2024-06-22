عائلة أمريكية تطالب وكالة ناسا بـ80 ألف دولار لهذا السبب!

العالم-منوعات

وأفاد بيان أصدره مكتب المحاماة الذي يمثل العائلة إن مشكلة الحطام الفضائي تتزايد مع نمو الصناعة الفضائية، معتبرا أن كيفية تعامل ناسا مع هذا الطلب ستشكل سابقة مهمة.

ورأى أن هذا القرار سيشكل الأسس التي سيبنى عليها المشهد القانوني في هذا المجال.

وسقط جسما يزن نحو 700 جرام في 8 مارس 2024 على منزل أليخاندرو أوتيرو في إحدى مدن ولاية فلوريدا، مما أدى إلى إحداث ثقب في السقف والأرضية.

وأكدت ناسا بعد إجراء تحليل للجسم أن مصدره شحنة بطاريات قديمة في محطة الفضاء الدولية، وهي نفايات تم إفراغها عام 2021 وأكدت الوكالة أنها ستعود إلى الأرض من دون التسبب بأي خطر.

ولكن بدلا من أن تتفكك كما كان متوقعا، بقيت القطعة على حالها لدى عودتها إلى الغلاف الجوي، وفقا للوكالة.

ولم يكن أليخاندرو أوتيرو في المنزل لدى حصول الاصطدام، لكن نجله كان موجودًا.

وأوضحت المحامية ميكا نجويين وورثي أن موكليها «يسعون للحصول على تعويض مناسب» يأخذ في الاعتبار التوتر والعواقب التي خلفها هذا الحدث على حياتهم.