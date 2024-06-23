أضخم مظاهرات في 'اسرائيل' لإسقاط نتنياهو

العالم - مراسلون

التظاهرات الأضخم منذ السابع من أكتوبر وفق ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ليس فقط بتل ابيب وأنما بحيفا وهرتسيليا والقدس المحتلة لان الشارع الاسرائيلي ضاق ذرعا من حكومة فاشلة بزعامة نتنياهو وتمسكها باستمرار الحرب بات لمصالح شخصية ضيقة ولخدمة الاهداف المتطرفة لهذه الحكومة.

وقال المحلل السياسي محمود الماني:"طبعاً واضح ان هناك توسع في المركبات والتصنيفات التي تدخل في هذه المظاهرات والمظاهرات تكبر باتجاه مؤثر لحد الان".

يصرخون بأعلى الاصوات نتنياهو الخائن يضحي بأبنائنا من الاسرى والجنود ولم يحقق شيئ من أهدافه بحربه على غزة ولن نرحل من الشوارع والميادين الا بسقوطة ومحاسبته داعين كافة الجمهور والحركات للمشاركة بتلك الاحتجاجات الأخذة بالتوسع داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي فيما تعرضوا للسحل واستخدام المياه العادمة ضدهم واعتقال عدد منهم بعدما قاموا بإشعال النيران أمام مقر حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو وسط تل ابيب.

وقال المختص بالشأن الاسرائيلي عماد منی:"حاول نتنياهو ان يشوه هذه المظاهرات ويتهمها بالعمالة للخارج، وهذا ما يكبر الشرخ داخل المجتمع الاسرائيلي ورد عليه زعماء المعارضة. اعتقد ان المظاهرات مهمة، حتی الان لم تؤتي اكلها، لكنها مهمة لأنها تشغل الشارع الاسرائيلي وتشغل المستوی السياسي بأنه هناك معارضة قوية وتتوسع في الفلسطين المحتلة".

وانضم لتلك الاحتجاجات اضافة لاهالي الاسرى والمحتجزين احزاب ما يعرف بالوسط واليمين واليسار وشرائح لعائلات جنود الاحتياط وعائلات القتلى من جنود وضباط قتلوا منذ السابع من أكتوبر.

المتظاهرون باتوا علی يقين بأنه لايمكن اتمام اي صفقة لاستعادة الاسری والمحتجزين بوجود بنيامين نتنياهو وحكومته لذلك وجب اسقاطه.