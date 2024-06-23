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المقاومة تقف لقوات الاحتلال المتوغلة بالمرصاد في رفح +فيديو

الأحد ٢٣ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم انه ارتفع اعداد الشهداء منذ يوم امس الى 75 شهيدا بالاضافة الى عشرات الاصابات مع استمرار استهدافات الطائرات الحربية والمدفعية الاسرائيلية لمنازل المواطنيين في المناطق الشرقية لمدينة غزة.

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا الى انه الطائرات المسيرات الاسرائيلية نفذت غارات على منازل المواطنين في المناطق الغربية، مشيرا الى محاولة طواقم الاسعاف انتشال جثامين الشهداء.

وتابع ان الطائرات المسيرة الاسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في محافظة الوسطى شمال مخيم النصيرات، ما اسفر عن ارتقاء شهيدين بالاضافة الى اصابة اخرين.

واكد انه منذ ساعات الليل وحتى اللحظة تستمر الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة في مدينة رفح المحور الجنوبي من قطاع غزة ومحاور التوغل في المناطق الغربية والوسط والشرقية والشمالية من مدينة رفح.

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