الأحد ٢٣ يونيو ٢٠٢٤
٠١:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

البرلمان الإيراني يدرس خطة لتصنيف الجيش الكندي مؤسسة إرهابية

البرلمان الإيراني يدرس خطة لتصنيف الجيش الكندي مؤسسة إرهابية
الأحد ٢٣ يونيو ٢٠٢٤ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني اليوم الاحد، إستلمت هيئة الرئاسة للمجلس خطة إلزام الحكومة بتصنيف الجيش الكندي منظمة إرهابية.

العالم إيران

وفي الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الأحد، أعلن أحد أعضاء هيئة رئاسة البرلمان عن استلام الهيئة خطة لمطالبة الحكومة بتصنيف الجيش والقوات المسلحة والأمنية التابعة للحكومة الكندية كإرهابيين.

وقال نائب رئيس البرلمان الإيراني، حميدرضا حاجي بابائي في هذا الصدد: إن الحكومة الكندية التي هي من أشد المؤيدين لقتلة الأطفال الصهاينة ولا تقدر حقوق الإنسان، للأسف صنفت مؤخرا حرس الثورة الباعث على الفخر الذي قدم مئات الشهداء في طريق مكافحة الإرهاب، صنفته كمنظمة إرهابية.

وصرح نائب رئيس البرلمان أن: نواب مجلس الشورى الإسلامي يدينون بشدة هذا الإجراء غير الحكيم للحكومة الكندية وسيصادقون على خطة تصنيف الجيش الكندي بالإرهابي، حتى لن تتجرأ أي دولة على اتخاذ إجراء هكذا ضد القوات المسلحة الإيرانية الفخورة وحرس الثورة الإسلامية، الذي يعد رمزا للشعب والبحث عن الحق ورمزا للشهادة.

روابط ذات صلة

باقري: الإجراء الكندي، هدية للكيان الصهيوني والإرهابيين

الخارجية الإيرانية تدين بشدة القرار الكندي بشأن حرس الثورة الإسلامية

طهران تدين قرار البرلمان الكندي بشأن الحرس الثوري

بعد إدراجها حرس الثورة على قائمة الإرهاب.. ما سر عداء كندا لإيران؟