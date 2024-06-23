البرلمان الإيراني يدرس خطة لتصنيف الجيش الكندي مؤسسة إرهابية

العالم – إيران

وفي الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الأحد، أعلن أحد أعضاء هيئة رئاسة البرلمان عن استلام الهيئة خطة لمطالبة الحكومة بتصنيف الجيش والقوات المسلحة والأمنية التابعة للحكومة الكندية كإرهابيين.

وقال نائب رئيس البرلمان الإيراني، حميدرضا حاجي بابائي في هذا الصدد: إن الحكومة الكندية التي هي من أشد المؤيدين لقتلة الأطفال الصهاينة ولا تقدر حقوق الإنسان، للأسف صنفت مؤخرا حرس الثورة الباعث على الفخر الذي قدم مئات الشهداء في طريق مكافحة الإرهاب، صنفته كمنظمة إرهابية.

وصرح نائب رئيس البرلمان أن: نواب مجلس الشورى الإسلامي يدينون بشدة هذا الإجراء غير الحكيم للحكومة الكندية وسيصادقون على خطة تصنيف الجيش الكندي بالإرهابي، حتى لن تتجرأ أي دولة على اتخاذ إجراء هكذا ضد القوات المسلحة الإيرانية الفخورة وحرس الثورة الإسلامية، الذي يعد رمزا للشعب والبحث عن الحق ورمزا للشهادة.