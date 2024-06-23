سكان محافظة يابانية قلقون من القواعد الأمريكية والحشود العسكرية

العالم - اسيا والباسفيك

وقال تاماكي في كلمة ألقاها في حفل تذكاري بمناسبة نهاية معركة أوكيناوا بين القوات اليابانية، والأمريكية والبريطانية: "مرت 79 عاما على تلك الحرب. كيف ينظر أسلافنا الآن إلى هذا العالم وأوكيناوا؟ وجود قواعد أمريكية ضخمة ووقوع حوادث بمشاركة الجنود الأمريكيين ومشاكل بيئية بسبب القواعد الأمريكية، ولا يزال العبء الزائد على أوكيناوا بسبب القواعد الأمريكية مستمرا حتى الآن. كما يتم نشر قوات الدفاع الذاتي في أوكيناوا حاليا بسرعة، في ظل ذاكرتنا حول معركة أوكيناوا ويثير قلقا كبيرا بين السكان".

وكانت حرب أوكيناوا التي استمرت من 26 مارس إلى 23 يونيو 1945 واحدة من أكثر الحروب دموية بالنسبة لليابان خلال الحرب العالمية الثانية حيث قتل خلالها نحو 200 ألف شخص نصفهم مدنيون.