إعلام إسرائيلي: نصف مليون شخص غادروا في الأشهر الستة الأولى من الحرب

العالم - الاحتلال

وفي شباط/ فبراير، غادر نحو 20,000 شخص الأراضي المحتلة، وفي آذار/ مارس غادر نحو 7,000، وبإضافة الوافدين والخارجين في نيسان/ أبريل إلى العدد العام، فإن الفجوة لصالح عدد الخارجين وصلت إلى نحو 550,000 ألف شخص، وفق الإعلام الإسرائيلي.

وينضم هذا الاتجاه في زمن الحرب إلى الاتجاه الذي كان سائداً حتى قبله (التعديلات القضائية)، في ظل تردي الأوضاع الإسرائيلية الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.

وأظهرت بيانات سلطة الهجرة انخفاضاً حاداً في رحلات الإسرائيليين للسفر والأعمال التجارية في الخارج منذ اندلاع الحرب في الـ7 من أكتوبر.

وسجّلت "إسرائيل" بالتزامن مع المعركة التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، تزايداً في "الهجرة" العكسية اليهودية، فقد تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن عدد كبير من الإسرائيليين الذين غادروا الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية الحرب.