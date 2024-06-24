جيش الاحتلال يغتال مدير الإسعاف والطوارئ في غزة

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح نقلاً عن بيان لوزارة الصحة الفلسطينية نشرته فجر الاثنين، ان الشهيد مثّل مع إخوانه المسعفين نموذجا صلبا من الثبات والعزيمة والتضحية وهم يؤدون واجبهم الإنساني في إخلاء الجرحى والشهداء على مدار الساعة رغم القصف والتهديد الإسرائيلي الذي يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية.

وأکد مراسل العالم ان الشهيد الجعفراوي حاول خلال الايام الاخيرة تشغيل ما تبقی من سيارات اسعاف، لکن جيش الاحتلال اغتاله في عيادة الدرج ليوقف محاولاته لانقاذ الجرحی والمصابين.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية عزمها على مواصلة واجبها الإنساني الطبي رغم الاستهداف الممنهج والقتل المباشر الذي طال 500 كادر صحي حتى اللحظة واعتقال أكثر من 310 آخرين في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وجددت وزارة الصحة مطالبتها للمجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والحقوقية بوقف العدوان الاسرائيلي الغاشم عن قطاع غزة وحماية المنظومة الصحية وكوادرها وملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الإبادة الجماعية بحق شعبنا وقتله المتعمد للكوادر الصحية والإنسانية.

وأشار مراسل العالم الی اقامة صلاة الميت علی جثمان الشهيد الجعفراوي ومسعف آخر من مرافقيه في مستشفی شهداء الاقصی.

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