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مراسلة العالم..

اعتقال واستجواب 80 فلسطينياً في الضفة الغربية

الإثنين ٢٤ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي 80 فلسطينيا بين مساء الأحد وصباح الاثنين، ما رفع إجمالي اعتقالاته بالضفة الغربية المحتلة إلى 9 آلاف و360 منذ عدوانه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

العالم -

وأفادت مراسلة العالم في جنين نقلاً عن بيان مشترک لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات تحقيق ميداني واسعة في بلدتي سلواد وكفر نعمة بمحافظة رام الله (وسط) طالت 80 مواطنا على الأقل، أُفرج عن بعضهم لاحقاً".

وبالتزامن مع العدوان علی غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون الصهاينة اعتداءاتهم في الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما خلف 553 قتيلا فلسطينيا، بينهم 133 طفلا، ونحو 5 آلاف و300 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وخلف العدوان الاسرائيلي على غزة عن أكثر من 123 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

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