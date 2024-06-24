اعتقال واستجواب 80 فلسطينياً في الضفة الغربية

العالم -

وأفادت مراسلة العالم في جنين نقلاً عن بيان مشترک لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات تحقيق ميداني واسعة في بلدتي سلواد وكفر نعمة بمحافظة رام الله (وسط) طالت 80 مواطنا على الأقل، أُفرج عن بعضهم لاحقاً".

وبالتزامن مع العدوان علی غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون الصهاينة اعتداءاتهم في الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما خلف 553 قتيلا فلسطينيا، بينهم 133 طفلا، ونحو 5 آلاف و300 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وخلف العدوان الاسرائيلي على غزة عن أكثر من 123 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.