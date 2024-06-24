نصف مليون غادروا 'اسرائيل' بلا عودة

العالم - مراسلون

لم تكن خسائر الحرب المستمرة في غزة مادية وبشرية وعسكرية فقط، إذ خلفت أثراً مجتمعياً ظهر في هروب وخروج أكثر من نصف مليون اسرائيلي من كيان الاحتلال في الاشهر الستة الاولى من الحرب.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني محمد زحايکة لقناة العالم:"هذا دليل ومؤشر خطير تمر به الحکومة الاسرائيلية بشکل خاص والمجتمع الاسرائيلي بشکل عام وهذه تشکر هجرة معاکسة من "اسرائيل" الی الخارج مما يعني ان هذه الأزمة مرشحة الی مزيد من التفاقم".

وبحسب بيانات سلطة السكان والهجرة، فإنه في الربع الأول من عام 2024، غادر إسرائيل نحو مليون و50 ألف إسرائيلي، ودخلها نحو مليون و30 ألف إسرائيلي، ليكون عدد المغادرين أكثر من عدد الأشخاص الذين دخلوا بحوالي 20 ألف شخص. وفي أبريل/نيسان، غادر حوالي 645 ألف إسرائيلي إسرائيل ودخلها حوالي 580 ألف، وبالتالي فإن عدد الأشخاص الذين غادروا في أبريل/نيسان كان أكبر بنحو 65 ألف.

وقال مدير مرکز القدس للحققو الاقتصادية زياد الحموري:" قبل يومين کان هناک حوالي 60 ألف مغادر من اسرائيل بيوم واحد وهذا رقماً کبيراً وبالتالي اليوم نحن نسمع ايضاً مواضيع کبيرة علی سبيل منها ما أثارت الانتباه کانت ان الحاخام الاکبر قال انکم اذا طلبتم من الحريديم التجنيد سنهاجر جميعاً من البلاد".

ووفق المعطيات والتقارير الاسرائيلية فإن ما كان يمكن أن يكون هروباً مؤقتاً، أو صعوبة فنية في العودة إلى الكيان، تحول الآن إلى اتجاه عام بعدم العودة.

ان "اسرائيل" التي بنيت لتکون مأمناً لسکانها صارت اخطر مکان عليهم فتحرک قطار الرحيل.