شاهد/أحدث أسلحة القسام بمواجهة الاحتلال في غزة..تعرف عليها!

العالم- فلسطين

وبثت كتائب القسام مشاهد لاستهداف آلية هندسية للاحتلال من نوع “أوفك” بصاروخ موجه “السهم الأحمر” الذي يستخدم للمرة الأولى غرب منطقة تل زعرب بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، لتبقى رفح تحمل المفاجآت كما كانت دومًا الصندوق الأسود.

استهداف دقيق

واشار المركز الفلسطيني للاعلام ان المشاهد أظهرت أحد مقاتلي القسام يرصد الهدف ويتلو بعض آيات الله ويقول “سنقوم بضرب آلية العدو الآن.. الله سدد الرمي وثبت أقدامنا..” ثم يوجه الصاروخ تجاه الآلية الهندسية التي كانت ضمن رتل أظهر المقطع منه 3 مدرعات وعددا من الجنود.

ومن خلال 3 كاميرات، أظهر المقطع إصابة الآلية مباشرة وكان إلى جانبها عدد من الجنود، بينما سارع باقي الجنود ممن كانوا إلى جوار باقي الآليات بالهرب ابتعادا عن الآلية المستهدفة.

وبعد ذلك، زاد اشتعال النيران بالآلية حتى أتت النيران على جميع هيكلها، في وقت قامت جرافة أخرى بالتوجه ناحيتها، في حين يظهر أنها محاولة لسحبها، كما أظهر المقطع استهداف قوات النجدة بمنظومة الصواريخ “رجوم”.

ما هو السهم الأحمر؟

والسهم الأحمر من الجيل الثاني من الصواريخ المضادة للدبابات، وهو من فئة الصواريخ التي يتحكم بها بطريقة سلكية بصرية.

ويتكون صاروخ السهم الأحمر من المقذوف المضاد للدروع، والمكون من رأس حربي، وصاروخ دفع بالوقود الصلب، ووحدة تحكم مرتبطة بمنصة الإطلاق عبر سلك، من أجل توجيهه إلى الهدف بصورة بصرية.

ويمتلك قدرة عالية على إصابة الأهداف من مسافات تتراوح بين 3 و4 كيلومترات، وهو صنع عام 1980، واستُخدم في حرب البوسنة والهرسك وفي سوريا، ويزن 25 كيلوغراما، ويتم إطلاق الصاروخ من الأرض، ويمكن أيضا إطلاقه عبر مركبات قتالية أو طائرات هليكوبتر هجومية.

وجاء الكشف عن الصاروخ في وقت ادعى فيه الاحتلال أنه يقترب من القضاء على كتائب القسام لتفاجئه بعد قرابة 9 أشهر بإدخال سلاح جديد في المواجهة.

وهو الجيل الثاني من الصواريخ المضادة للدبابات (ATGM) الموجه بالسلك والذي يتم إطلاقه عبر القاذف الأرضي، والمتعقب البصري.



المدون د. أيسر أشار إلى أن كل فترة تقوم حماس باستخدام سلاح جديد حسب مجريات الأحداث. ورأى أن السهم الأحمر سوف يغير من طريقة وإدارة الحرب .. فجميع تجمعات العدو معرضة للتدمير من على بعد والإصابة دقيقة فالصاروخ مجرد تحديد الهدف ينطلق ويصيب المكان المحدد.

منصة الصين بالعربية أشارت إلى أن المقاومة الفلسطينية تستخدم بإتقان السلاح الصيني المدمر للسلاح الأمريكي الإسرائيلي.

ونقلت المنصة عن خبراء عسكريين في الصين قولهم: إن أمام الجيش الإسرائيلي وضع صعب. يقول الخبراء العسكريون في الصين إن أمام الجيش الإسرائيلي وضع صعب مالم يتدارك نفسه

ويؤكد الخبير العسكري العقيد الركن حاتم الفلاحي، أن صاروخ “السهم الأحمر”، يمثل إضافة نوعية؛ لأنه يساعد على ضرب آليات ومدرعات من مسافة تصل إلى 4 كيلومترات.

وأضاف الفلاحي، في تحليل للمشهد العسكري في قطاع غزة، أن هذا النوع من الصواريخ يمتلك قدرة عالية على ضرب الآليات والمدرعات.

ورجح الفلاحي -في تصريحات لقناة الجزيرة تابعها المركز الفلسطيني للإعلام- أن يكون الكشف عن هذا الصاروخ مؤشرا على امتلاك المقاومة مزيدا من الأسلحة القادرة على ضرب المدرعات، قائلا إن التوقيت يعكس إستراتيجية المقاومة لضرب القِطع العسكرية من مسافات بعيدة.

وقال الفلاحي إن عملية الاستهداف بالسهم الأحمر تؤكد أن الواقع مختلف تماما عما يقوله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتدحض حديث قادة جيش الاحتلال عن دنو إعلان النصر على كتائب القسام.

وحفل الكشف عن الصاروخ باهتمام واحتفاء واسعين على منصات التواصل الاجتماعي.