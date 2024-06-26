فيديو/عملية يمنية عراقية مشتركة جديدة تضرب ميناء حيفا

العالم-اليمن

وأكد متحدث القوات اليمنية، العميد يحيى سريع، أن “العملية نُفّذت بعدد من الطائرات المسيرة وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله”، وجاءت نصرة لغزة.

وقال العميد سريع إن العمليات اليمنية ستستمر مع “المقاومة الإسلامية العراقية إسنادا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة”.

وسبق أن أعلنت القوات اليمنية والمقاومة العراقية عن تنفيذ عدة عمليات مشتركة استهدفت سفن “إسرائيلية” في ميناء حيفا، وأخرى استهدفت عمق كيان الاحتلال، وذلك في إطار توحيد الجهود لمواجهة الكيان الذي يشن عدوان وحصار على قطاع غزة منذ قرابة تسعة أشهر.

فيما يلي نص البيان:



بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم



قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم



انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ ورداً على مجازرِ العدوِّ الصهيونيِّ بحقِّ أبناءِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.



نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بالاشتراكِ معَ المقاومةِ الإسلاميةِ العراقيةِ بعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفتْ سفينةَ MSC Manzanillo) ) الإسرائيليةَ في ميناءِ حيفا بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله.



إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ -بعونِ اللهِ تعالى- ستواصلُ تنفيذَ عملياتِها العسكريةِ المشتركةِ مع المقاومةِ الإسلاميةِ العراقيةِ إسنادًا وانتصاراً للشعبِ الفلسطينيِّ حتى وقفِ العُدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.



واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير



عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً



والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة



صنعاء 20 ذي الحجة 1445للهجرة



الموافق للـ 26 يونيو 2024م



صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية