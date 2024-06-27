نفتالي بينيت: نمرّ بأصعب فترة منذ 1948 وسط مقاطعة دولية وآلاف العائلات الثكلى

العالم - الاحتلال

وتوجه بينيت -في منشور على منصة إكس- يوم امس الاربعاء إلى المستوطنين بنداء: "لا تغادروا البلاد".

وأضاف: "بالأمس، أخبرتني مهندسة برمجيات لامعة (لم يسمها) أنهم سيغادرون إسرائيل إلى بلد في أوروبا قبل بداية العام الدراسي المقبل (مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل)، وقد جعلني هذا الأمر حزينا جدا".

وتابع: "نمر بأصعب فترة منذ حرب الاستقلال (نكبة 1948)؛ مقاطعة دولية، تضرر الردع، 120 إسرائيليا في الأسر، آلاف العائلات الثكلى، الجليل (شمال إسرائيل) مهجور، آلاف المهجرين، وزراء لا يهتمون إلا بأنفسهم، فقدان السيطرة على الاقتصاد والعجز".

واستدرك: "هذا صحيح بالكامل، لكن من المؤكد أننا قادرون، وسوف نخرج من هذه الحفرة" حسب زعمه.

وأشار إلى أن الحديث عن مغادرة البلاد يجب ألا يحدث، "ونحن بحاجة إلى كل موهبة وتفاني شعب إسرائيل للخروج من الحفرة".

وفي حين لا توجد إحصائية رسمية للإسرائيليين الذين غادروا منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال موقع "زمان إسرائيل" الإخباري العبري، الأحد، إن أكثر من نصف مليون إسرائيلي غادروا ولم يعودوا خلال أول 6 أشهر من العدوان.

وبالتزامن مع ذلك، تظاهر مئات الإسرائيليين، مساء الأربعاء، أمام وزارة الحرب في تل أبيب (وسط)، للمطالبة بوقف "الحرب" وإبرام صفقة فورية لإعادة الأسرى من قطاع غزة.

وقالت صحيفة معاريف العبرية إن مئات -بينهم أهالي الأسرى- انطلقوا في مسيرة من ساحة هبيما إلى طريق بيغن حيث وزارة الحرب، وأغلق المتظاهرون طريق بيغن باتجاه الجنوب.

ورفع المحتجون لافتات عليها عبارات من قبيل "أوقفوا الحرب" و"صفقة الآن" و"أعيدوا جميع المختطفين".

ويواصل كيان الاحتلال الاسرائيلي العدوان على قطاع غزة، متجاهلا قراري مجلس الأمن الدولي بوقفه فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.