ايران تدخل مرحلة الصمت قبيل الانتخابات الرئاسية

العالم - مراسلون

قبل أربع وعشرين ساعة من انطلاق عملية الاقتراع المقررة يوم الجمعة انتهت فترة الحملات الدعائية التي يمنحها القانون للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث استثمر المرشحون كل الفرص التي يتيحها القانون من الاطلالات المتنوعة في الإعلام الرسمي مرئياً ومسموعاً إلى الحوارات الصحافية والنشاطات الميدانية منها اللقاءات الجماهيرية التي حظيت باهتمام كل المرشحين لما لها من تأثير في جذب الأصوات الى جانب الرأي العام.

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وقال مواطن ايراني لقناة العالم:"انتهت فترة الحملات الدعائية ووصلنا الى اليوم الذي يجب أن نحدد مصيرنا فيه وعلينا انتخاب الاصلح من بين المرشحين لادارة البلاد بافضل شكل".

وقال مواطن اخر:"الانتخابات والمشاركة فيها هي نوع من التاييد للجمهورية الاسلامية وبمشاركتنا نثبت اننا معها الى اخر لحظة وندافع عنها باي شكل ومن جهة اخرى فاننا لن نصوت لشخص او فئة بل سنصوت لصالح نظام ايران الاسلامية".

الشباب وهم الفئة الغالبة من المشاركين في الفعاليات الدعائية يدعون مرشحهم الى الوفاء بما قاله وقدّمه خلال الايام الماضية، ورغم تمايزهم واختلافاتهم بالاراء، لكن يجمعهم شيء واحد، وهو الدعوة الى أوسع مشاركة في الانتخابات.

وقال مواطن ايراني:"كل من يريد تحسين الأوضاع خاصة الاقتصادية يجب ان يشارك في الانتخابات ويثبت انه يحب وطنه ويوجه صفعة قوية للاعداء".

وقالت مواطنة ايرانية:"بالتاكيد سيفوز شخص واحد في الانتخابات وعلينا احترام من سينتخبه الشعب وان كان الشخص الذي لم انتخبه انا".

وبانتهاء مرحلة الحملات الدعائية والتي استمرت قرابة الثلاثة أسابيع تدخل البلاد في صمت انتخابي استعداداً ليوم الاقتراع الذي سيختار الإيرانيون فيه رئيساً لبلادهم ببرنامج يتضمن السياسات الاقتصادية والإدارية والعلاقات الدولية.

يدرك الناخب الإيراني أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ويتطلع لانتخاب الرئيس الأصلح الذي سيدير البلاد للسنوات الأربع المقبلة.

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