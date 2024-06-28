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مراسلة العالم: 6 آلاف ناخب إيراني يدلون بأصواتهم في سوريا

الجمعة ٢٨ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

قالت مراسلة قناة العالم الاخبارية في العاصمة السورية دمشق الزميلة "دارين فضل" أن ما يقارب ستة آلاف إيراني ممن يحق لهم التصويت بدءوا بالتوافذ منذ ساعات الصباح الأولى الى مراكز الاقتراع في سوريا للادلاء باصواتهم في الإنتخابات الرئاسية في دورتها الـ 14.

العالم – خاص بالعالم

وأفادت مراسلة العالم بتحديد تسعة مراكز للاقتراع في عموم الجغرافيا السورية من أجل تسهيل وصول الناخبين الايرانيين الى صناديق الاقتراع بسهولة.

وأكدت أن صنايق الاقتراع تتوزع في دير الزور، وحلب، واللاذقية، بالإضافة الى مراكز اقتراع في دمشق.

كما أكدت الزميلة "دارين فضل" أن العملية الإنتخابية تجري بشكل ديمقراطي وبكثافة عالية منذ اللحظات الاولى من صباح اليوم وسوف تستمر حتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت دمشق.

كما توقعت مراسلتنا أن تشهد صناديق الاقتراع كثافة نظرا لالتزام الجالية الايرانية بالمشاركة في هكذا محافل وطنية خارج البلاد، من شأنها أن تساهم في النهوض ببلادهم واقتصادهم.

وأشارت الى أن الناخبين الايرانيين اكدوا لها بأنهم تابعوا المناظرات التلفزيونية للمرشحين وكذلك برامج المرشحين وإن مشاركتهم تأتي لاختيار المرشح الأفضل.

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