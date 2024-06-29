ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 37834 والإصابات إلى 86858

العالم _ فلسطين

وأكدت الوزارة في تصريح لها ارتفاع حصيلة العدوان إلى 37834 شهيدا و86858 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 120 ألف شهيد وجريح ومفقود، 70 % منهم من الأطفال والنساء، إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 60 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة.