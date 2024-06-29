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في اليوم الـ 267 من العدوان ..

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 37834 والإصابات إلى 86858

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 37834 والإصابات إلى 86858
السبت ٢٩ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و224 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

العالم _ فلسطين

وأكدت الوزارة في تصريح لها ارتفاع حصيلة العدوان إلى 37834 شهيدا و86858 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 120 ألف شهيد وجريح ومفقود، 70 % منهم من الأطفال والنساء، إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 60 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة.

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