إصابة 9 ضباط خلال احتجاج في مدينة ألمانية

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كما أصيب سبعة آخرون من ضباط إنفاذ القانون بجروح طفيفة، حسبما ذكرت شرطة إيسن.

وقالت الشرطة، "أثناء مرافقة أحد السياسيين عبر مجموعة من المجرمين.. ضرب مجرمون مجهولون اثنين من ضباط الشرطة المناوبين في الرأس. وبينما كان ضباط الشرطة مستلقين على الأرض، تعرضوا للركل".

وأضافت، "أصيب ضباط الشرطة بجروح خطيرة وكان لا بد من نقلهم إلى المستشفى"، مشيرة إلى أن سبعة آخرين من ضباط الشرطة أصيبوا بجروح طفيفة في الهجوم.

وتابع البيان أن المهاجمين تمكنوا من الفرار وسط الحشد، ولم يتم التعرف بعد على هوياتهم.