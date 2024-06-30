الأحد ٣٠ يونيو ٢٠٢٤
٠٤:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

القوات المسلحة اليمنية تكشف الستار عن زورق مُسيّر جديد

القوات المسلحة اليمنية تكشف الستار عن زورق مُسيّر جديد
الأحد ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدّث باسم القوّات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، مساء السبت، أنّ ‏القوّات البحرية في القوات المسلحة اليمنية ستكشف الستار عن زورق حربي جديد.

العالم – اليمن

وقال سريع إنّ "الزورق يتميّز بقدرة تدميرية عالية وتكنولوجيا متقدمة".

وكشف سريع أنّ "الإعلام الحربي سيوزع مشاهد استهداف هذا الزورق لسفينة (Transworld Navigator) في تمام الثالثة من عصر اليوم الأحد".

ويوم الجمعة الماضية، نشر الإعلام الحربي اليمني، مشاهد تتضمن مواصفات ومشاهد تُعرض للمرة الأولى لتجربة الزورق الحربي "طوفان 1" المُسيّر، على هدف بحري.

وظهر في الفيديو الزورق الحربي "طوفان 1" المُسيّر وهو ينفجر في الهدف، محققاً إصابة مُباشرة.

وفيما بعد، عرض الفيديو مشاهد لآثار الدمار الكبير الذي ألحقه الزورق الحربي "طوفان 1" بالهدف.

روابط ذات صلة

اليمن تغرق تهديدات امريكا في البحر الاحمر!

عدوان امريكي بريطاني يستهدف مناطق في اليمن

فعاليات احتفالية في اليمن احتفاءً بذكرى يوم الولاية

اعترافات جديدة لشبكة تجسس امريكية خططت لاستهداف اقتصاد اليمن