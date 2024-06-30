جيش الاحتلال يقر بهلاك نقيب ومرافقه وإصابة 22 آخرين بقطاع غزة

العالم _ فلسطين

وأعلنت إذاعة "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، يوم امس السبت، مقتل نقيب في الاحتياط ورقيب، وإصابة جنديَّين آخرين بجروحٍ خطرة، خلال المعارك الدائرة شمالي قطاع غزّة.

وقال موقع "واي نت" الإسرائيلي، نقلاً عن "جيش" الاحتلال، إنّ الرقيب يائير أفيتان، من "رعنانا"، وهو مقاتل في "الكتيبة 890" من لواء المظليين، والنقيب في الاحتياط، ياكير شموئيل تيتلبوم، من "معاليه أدوميم"، قُتلا خلال المعارك الدائرة شمالي قطاع غزّة.

وأبلغ المتحدث باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أنّ جندياً من "الكتيبة 13" في لواء "جولاني"، وضابطاً من "كتيبة روتيم" في لواء "جفعاتي"، أُصيبا بجروحٍ خطيرة في المعركة، التي دارت شمالي قطاع غزّة، وجرى نقلهما من أجل العلاج لمستشفى "بيلينسون".

وأعلن "جيش" الاحتلال إصابة 22 جندياً إسرائيلياً بجروحٍ مُتفاوتة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبهذا، يرتفع عدد قتلى "جيش" الاحتلال الإسرائيلي المعترف بهم إلى 670، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم 318 قتيلاً سقطوا خلال المعارك البرية داخل غزّة.

ويوم السبت، أكّدت "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ مجاهديها فجّروا عبوةً مُضادة للأفراد في قوّةٍ إسرائيلية متوغلة في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، في كمين أُعِدّ مسبّقاً، الأمر الذي أوقع جنود القوّة الإسرائيلية بين قتيلٍ وجريح.

والجمعة، أقرّ "جيش" الاحتلال بمقتل الرقيب إيال شاينز من "الكتيبة 931" في "لواء ناحال"، خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة.