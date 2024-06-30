الاحتلال يعيد مدينة في غزة الی عهد التنقل بالحمير

العالم - مراسلون

ووثقت كاميرا قناة العالم في ديرالبلح سوقاً شعبياً مزدحماً يستخدم فيه الكثير من النازحين الحمير والخيل لجر العربات والتنقل.

وأكد مراسل قناة العالم ان ديرالبلح كانت مدينة حديثة ومتطورة، أصبحت مدينة تؤوي أكثر من مليون نازح فلسطيني يعانون من أزمات متعددة من أزمة المياه الی أزمة المواد الغذائية ووسائل النقل.

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وأوضح ان أسعار المواد الغذائية في الأسواق باهضة جداً بحيث لايستطيع المواطنين شراءها.

وبيّن ان الواقع المأساوي في ديرالبلح جعل من الصعب علی المواطنين فتح مشاريع لإعالة عوائلهم.

وأكد مراسل العالم ان سكان ديرالبلح أصبحوا يعيشون طريقة من العيش تعود بهم عشرات السنين الی الوراء في اعداد الطعام والتنقل وانتشار بسطات في الاسواق.

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