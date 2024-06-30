القاهرة تنفي السماح للاحتلال بنقل معبر رفح أو فتح منفذ آخر

العالم - مصر

وأكد المصدر المصري، "عدم وجود أي مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلي على منفذ رفح وتمسك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من المنفذ".

يأتي ذلك في ظل استمرار جهود الدولة المصرية لتسهيل تدفق ودخول المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعانى ويلات الحرب الإسرائيلية.

هذا وكانت القناة 12 العبرية ذكرت، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي شرع في التخطيط لبناء عائق في محور فيلادلفيا، وذلك بالتنسيق مع السلطات المصرية، كما أشارت إلى بناء معبر جديد في رفح، يقع بالقرب من كرم أبو سالم.

وفي وقت سابق من يوم أمس، إدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بأنه يتعين على الكيان أن يسيطر بشكل كامل على محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وغزة لضمان "نزع السلاح" في المنطقة في حين واصل الجيش توغله في مناطق بوسط وجنوب القطاع.

وأشارت القناة إلى أنه من المقرر بناء المعبر، في نقطة التقاء "الحدود الثلاثة"، الأقرب إلى كرم أبو سالم.

وفيما يتعلق بمحور فيلادلفيا، ذكرت القناة 12 العبرية أنه سيشمل جزءا علويا، فوق الأرض، وأيضا جدارا تحت الأرض، لمنع حفر الأنفاق مستقبلا.

ويقع محور فيلادلفيا، الذي يسمى أيضا "محور صلاح الدين"، على امتداد الحدود بين غزة ومصر، وهو يقع ضمن منطقة عازلة بموجب اتفاقية "كامب ديفيد" بين مصر والكيان الإسرائيلي عام 1979، ويبلغ طوله 14 كلم.