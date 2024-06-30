بعد فوزه بالانتخابات البرلمانية الفرنسية.. بارديلا يضع عينه على منصب رئيس الوزراء

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وبعد أن أظهرت النتائج الأولية أن الحزب فاز بتقدم مريح في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، أوضح بارديلا في خطابه: "أعتزم أن أصبح رئيسا لوزراء كل الشعب الفرنسي، وأن أستمع للجميع، وأحترم المعارضة، وأن أكون منفتحا على الحوار وأسعى من أجل الوحدة الوطنية، وحماية القوة الشرائية، واستعادة النظام والأمن في جميع أنحاء البلاد، والسيطرة على الهجرة".

ودعا الفرنسيين إلى اتخاذ "خيار تاريخي" ودعم الحزب ومنحه الأغلبية المطلقة في البرلمان، قائلا: "حان الوقت لتعيين زعيم يفهمك على رأس البلاد".

وقال بارديلا للصحفيين: "من خلال تحقيق فوز ساحق لحزب التجمع الوطني وحلفائه في الجولة الأولى والسماح بالأغلبية بالتقدم إلى الجولة الثانية، أظهر الفرنسيون رغبة غير مسبوقة في التغيير، وأنا أشكرهم".

هذا وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية مساء يوم الأحد إن التقديرات تفيد بأن اليمين المتطرف تصدر بفارق كبير في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية فيما حل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون ثالثا.

يشار إلى أنه في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت يوم 9 يونيو في فرنسا، تقدم "حزب التجمع الوطني" اليميني بأكثر من الضعف على ائتلاف أنصار الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث حصل على 31.36% من إجمالي الأصوات.