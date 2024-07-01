معهد أمريكي يقر صراحة بفشل واشنطن في البحر الأحمر

العالم - الیمن

وأشار معهد "واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، في تقرير، الأحد، إلى تصاعد عمليات قوات صنعاء على الرغم من وجود تحالفين دفاعيين منفصلين يعملان في البحر الأحمر أحدهما "عملية حارس الرخاء" بقيادة الولايات المتحدة، والثانية القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي "أسبيدس".

وأشار التقرير إلى أن غياب مجموعة حاملة الطائرات الضاربة في البحر الأحمر لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع (مع مراعاة وقت العبور) يرسل إشارة مثيرة للقلق في وقت تتزايد فيه عمليات القوات اليمنية المساندة لفلسطين في البحر.

وكانت صحيفة "انترناشونال انترست" الأمريكية، قد تطرقت السبت الماضي، إلى خطورة صاروخ قوات صنعاء الفرط الصوتي على القطع الحربية الأمريكية.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، تعليقاً على هذه الخطورة، "لقد انتهى عصر حاملات الطائرات البحرية القوية"، مشيرةً إلى أن الصواريخ والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت أصبحت هي القاعدة في الحرب الحديثة.

وبينت الصحيفة أن قوات صنعاء أثبتت أواخر عام 2023 أنها قادرة على إبعاد البحرية الأمريكية بأكملها بما تمتلكة من صواريخ.