مريم حسنين.. استقالة أول مسلمة وأصغر موظفة من الحكومة الأمريكية

العالم - فلسطين

وكتبت مريم حسنين في خطاب استقالتها، الذي نشرته على منصة "إكس: "لا أستطيع الاستمرار في العمل مع إدارة تتجاهل أصوات موظفيها المتنوعين من خلال الاستمرار في تمويل وتمكين الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين".

وتعد حسنين (24 عاما) هي أصغر موظف يستقيل احتجاجا على سياسة الإدارة الداعمة للكيان الصهيوني.

وتابعت حسنين في رسالتها: "لقد انضممت إلى إدارة بايدن - هاريس، معتقدةً أن صوتي ومنظوري المتنوع من شأنه أن يساعد في السعي لتحقيق تلك العدالة".

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وأردفت: "ومع ذلك، فإنه خلال الأشهر التسعة الماضية من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، اختارت هذه الإدارة الحفاظ على الوضع الراهن بدلا من الاستماع إلى الأصوات المتنوعة للموظفين الذين يطالبون بشكل عاجل بالحرية والعدالة للفلسطينيين".

يشار إلى أن ما يقرب من 12 مسؤولا حكوميا في إدارة بايدن، تقدّموا باستقالاتهم احتجاجا على سياستها خلال العدوان على قطاع غزة.

وتشن قوات الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الثلاثاء أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 25 شهيدا و81 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة في تحديثها اليومي، ارتفاع حصيلة العدوان إلى 37925 شهيدا و87141 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.