صور/الوضع الصحي لمستشارة الرئيس السوري.. من هي لونا الشبل؟

العالم- سورية

وقال المكتب السياسي والإعلامي برئاسة الجمهورية لوكالة "سانا" إن "المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية لونا الشبل تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق عصر الثلاثاء".

وأضاف المكتب في توضيحه أن الحادث "أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار".

سيارة لونا الشبل بعد الحادث

وتابع التوضيح أن الشبل "تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق".

واختتم التوضيح بالقول: "تبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص".

ووفقا للمصادر فإن سائق السيارة التي اصطدمت بسيارة لونا الشبل، اعتقله الشرطة واقتادته إلى مركز أمني للتحقيق.

من هي لونا الشبل؟

تعتبر لونا الشبل من أبرز الشخصيات السورية وتشغل منصب مستشارته الخاصة والمسؤولة الإعلامية في القصر الجمهوري، وإحدى أكبر المسؤولين الصحفيين في الحكومة.

ظهرت الشبل لأول مرة عبر برنامج "زوايا وأعمدة"، الذي عُرض على التلفزيون السوري، ومن إعداد فؤاد شربجي، وفي عام 2003 انتقلت للعمل مذيعةً في قناة "الجزيرة" القطرية، قبل أن تستقيل منها في عام 2011.

بعد استقالتها من "الجزيرة"، ظهرت الشبل على شاشة "قناة الدنيا" السورية.

تزوّجت الشبل من الإعلامي اللبناني سامي كليب الذي كان مذيعاً بقناة "الجزيرة" لكنها انفصلت عنه وتزوجت بعده الرئيس السابق لـ"الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" والعضو السابق بمجلس الشعب، عمار ساعاتي.

وبرز اسم لونا الشبل التي تنحدر من مدينة السويداء جنوب سوريا كإعلامية بعد تخرجها من جامعة دمشق عام 2003، وفي منتصف 2010، تسلمت رئاسة المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية.

ظهرت لونا الشبل ضمن الوفد الممثل للحكومة السورية المشارك في مؤتمر "جنيف 2"، في كانون الثاني 2014، في حين أدرجتها الولايات المتحدة وبريطانيا في قائمة العقوبات لقربها من الرئيس السوري بشار الأسد ودعمها له.