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ارتفاع عدد المعتقلين في الضفة إلى 9510 بينهم 250 طفلا

الأربعاء ٠٣ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال"الإسرائيليّ" منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأربعاء 20 مواطنًا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في الخليل ان الاعتقالات تركزت بشكل خاص في محافظة الخليل التي داهمها جيش الاحتلال بعدد من القوات في مناطق متفرقة.

ونقل مراسل العالم عن مؤسسات الاسرى قولها ان عدد المعتقلين في الضفة الغربية ارتفع الى 9510 منذ السابع من أكتوبر، بينهم 250 طفلا واكثر من 75 امرأة.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

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