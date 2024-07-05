حزب العمّال البريطاني يحقق فوزاً ساحقاً بالانتخابات التشريعية

العالم – خاص بالعالم

وإثر تحقيق حزبه فوزا ساحقا على المحافظين عين زعيم الحزب كير ستارمر رئيسا لوزراء بريطاينا، فيما أعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته ريشي سوناك استقالته من زعامة حزب المحافظين بعد هزيمة مدوية معتبرا أنه يتحمّل مسؤولیة هذه الهزیمة وأن الشعب البریطاني أصدر حکما واضحا .



ستارمر وفي أول خطاب له اثر تكليفه رسميا برئاسة الوزراء من قبل الملك تشارلز الثالث في قصر باكنجهام الملكي اعتبر أن البريطانيين صوتوا بشكل حاسم لأجل التغيير والتجديد متعهّدا بإعادة بناء البلاد وتوحیدها.



وقال كير ستارمر رئیس الوزراء البریطانی الجدید: تفويضا كهذا يأتي مصحوبا بمسؤولية كبيرة. يجب أن نتحرك على الفور. ونبدأ عمل التغيير، ومهمة التجديد الوطني، ونبدأ في إعادة بناء بلدنا".



وباشر ستارمر تعیین أعضاء فی حکومته مكلفا ریتشل ریفز حقیبة المالیة لتصبح بذلک أول وزیرة للمال فی بریطانیا ودیفید لامی حقیبة الخارجیة.



وخلال الحملة الانتخابیة وعد ستارمر الذی بدأ خوض غمار السیاسیة قبل تسع سنوات فقط بعودة 'الاستقرار' و'الجدیة' مع إدارة صارمة جدا للنفقات العامة.

ویعد ستارمر الذی لا یتمتع بکاریزما کبیرة، بتحویل البلاد کما فعل علی صعید حزب العمال بعدما خلف جیریمی کوربن فی العام2020 من خلال الترکیز علی الاقتصاد ومکافحة معاداة السامیة.

ویؤکد أنه یرید خفض الهجرة وتقریب المملکة المتحدة من الاتحاد الأوروبی من دون العودة عن بریکست.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...