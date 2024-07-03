ما هو الاسم الأكثر شيوعا للمواليد الجدد في 'إسرائيل' خلال 2023؟

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وقالت الدائرة: "اسم محمد هو الاسم الأكثر شيوعاً في الكيان المحتل بشكل عام، وبين الأولاد المسلمين بشكل خاص"، مشيرة إلى أنه في العام 2023 تمت تسمية 2353 مولودا باسم محمد، فيما حل ثانيا اسم يوسف الذي تم إطلاقه على 2069 ولدا بينهم 1325 يهوديا و664 مسلما.



وأشارت دائرة الإحصاء المركزية إلى أن الاسم الأكثر شيوعا بين اليهود هو دافيد الذي تم إطلاقه على 1761 طفلا يهوديا، ولفتت إلى أن الاسم الأكثر شيوعا بين اليهوديات هو ايغيل، أما الاسم الأكثر شيوعا بين العربيات فهو مريم الذي تم إطلاقه على 456 مولودة.



ويشكل المواطنون العرب نحو 20% من عدد السكان في كيان الاحتلال، وعلى مدى السنوات الماضية كان الاسم محمد الأكثر شيوعا بين المواليد الجدد فيه.