انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية 

العالم - ايران

وتجري الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة اليوم الجمعة بين المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

وكانت الجولة الاولى قد جرت الجمعة الماضية بين المرشحين الاربعة؛ سعيد جليلي ومسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف ومصطفى بورمحمدي، الا ان ايا منهم لم يستطع الحصول على الاغلبية المطلقة، لتذهب الانتخابات الى جولة ثانية بين المرشحين اللذين حازا على العدد الاكبر من الاصوات وهما بزشكيان (10 ملايين و 415 الفا و 991 صوتا) وجليلي (9 ملايين و 473 الفا و 298 صوتا).

ويتم الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية، فى مراكز الاقتراع ومن خلال تقديم بطاقة الهوية أو البطاقة الوطنية في الدوائر الانتخابية المحددة، على أن يكون من له حق الانتخاب يحمل الجنسية الإيرانية وأكمل الـ 18 عاما.

وتأتي هذه الانتخابات المبكرة قبل نحو عام من موعدها الأصلي، وذلك بعد استشهاد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وسبعة من مرافقيه، بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في حادث تحطم مروحية في 19 مايو الماضي.