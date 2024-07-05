رئيس السلطة القضائية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

العالم - ايران

وعقب الادلاء بصوته قال ايجئي في تصريح للصحفيين انه مهما كان عدد أصوات الرئيس مرتفعا، باعتباره السلطة التنفيذية الأولى للبلاد، فإنه يستطيع تحقيق أهدافه وخططه بشكل أفضل وأسرع.

هذا وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، اعلن صباح اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقال وزير الداخلية الإيراني يتم التصويت في الانتخابات في أكثر من 56 ألف دائرة انتخابية.

ويتنافس في هذه الانتخابات، لتولي منصب رئاسة الجمهورية الاسلامية الإيرانية الرابعة عشرة، المرشحان، مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي.