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شاهد: إطلاق صواريخ "سام 7" تجاه طائرات الاحتلال في غزة

الجمعة ٠٥ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

نشر الإعلام الحربي في كتائب القسام، مشاهد من إطلاق صواريخ "سام 7" تجاه طائرات العدو بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني في مدينة غزة.

العالم - طوفان الأقصى

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