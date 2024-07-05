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في مسافر يطا ومدينة الخليل..

إصابات باعتداءات للمستوطنين وقوات الاحتلال على فلسطينيين

إصابات باعتداءات للمستوطنين وقوات الاحتلال على فلسطينيين
الجمعة ٠٥ يوليو ٢٠٢٤ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جراء اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مسافر يطا، ومدينة الخليل.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر بأن مستوطنين هاجموا قرية لصفير بمسافر يطا، جنوب الخليل، واعتدوا بالضرب على المسن محمود أبو قبيطة، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح، كما عاثوا خرابا في ممتلكات المواطنين، بحسب موقع "وفا".

وفي شارع الشهداء وسط مدينة الخليل، اعتدى جنود الاحتلال المتمركزين عند أحد الحواجز العسكرية بالضرب على المواطنين عبدالله أبو عيشه، وأمير الفاخوري، أثناء محاولتهما الوصول إلى منزليهما في تل الرميدة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين.

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