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الأسد يهنىء الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان

الأسد يهنىء الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان
السبت ٠٦ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

هنأ الرئيس السوري بشار الأسد في برقية الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

العالم - ايران

وقال الرئيس السوري في البرقية، أبارك لكم ثقة الشعب الإيراني العزيز، وأبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعباً نجاح العملية الانتخابية، متمنياً لكم السداد والتوفيق في كل ما يحفظ أمن إيران واستقراراها ومنعتها.

وأضاف، إن بلادكم المنيعة كما كانت على الدوام، هي إحدى أهم الدول التي نحرص على أن تكون العلاقة معها في أوجها لأن هذه العلاقة تستند إلى جذور رسخت عبر عقود من الاحترام المتبادل والفهم المشترك والمبادئ الثابتة، التي لطالما تمسكت بها سورية وإيران.

وتابع، سنعمل معكم لتعزيز العلاقة الاستراتيجية السورية الإيرانية وفتح آفاق واعدة جديدة للتعاون الثنائي، وستبقى المقاومة هي النهج المشترك الذي نسير عليه صوناً لعزة بلادنا ودفاعاً عن مصالح شعوبها.

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