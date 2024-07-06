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سياسي أمريكي يوضح سبب قيام الولايات المتحدة بتمويل الحرب على غزة

سياسي أمريكي يوضح سبب قيام الولايات المتحدة بتمويل الحرب على غزة
السبت ٠٦ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلن المرشح للكونغرس الأمريكي، دانييل بوتيريس، أن "الولايات المتحدة تمول الصراعات في قطاع غزة وأوكرانيا، لأن السياسيين الأمريكيين يستفيدون من ذلك".

العالم- الامريكيتان

وجاءت تصريحات بوتيير، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها: "إنني أرى الأمر على حقيقته، السياسيون يصبحون أثرياء من خلال تدمير الآخرين".

وأضاف بوتيير أن "الديمقراطيين والجمهوريين، على حد سواء، يدعمون بأغلبية ساحقة مبيعات الأسلحة لأوكرانيا وإسرائيل".

والجدير بالذكر أن المرشح دانييل بوتيريس، يترشح عن المقعد الجمهوري في انتخابات مجلس النواب الأمريكي المقبلة، وذلك لتمثيل المنطقة السابعة في ولاية أريزونا.

وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب على غزة.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

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