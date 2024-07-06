قائد الثورة: القضية الأبرز بالعالم اليوم الفشل الأخلاقي والسياسي للحضارة الغربية

العالم - ايران

وقال قائد الثورة الإسلامية في رسالة إلى اجتماع اتحاد الجمعيات الطلابية الإسلامية في أوروبا، إن اتحادكم الراسخ وذي السمعة الجيدة واستمرار نشاطه ظاهرة واعدة. هذا الحضور الجماعي يمكن – بحجمه – أن يلعب دوراً في قضايا العالم المعقدة الراهنة.

وأضاف، يعتمد التأثير في القضايا الكبرى على حافز الناشطين وإيمانهم وثقتهم بأنفسهم أكثر من أي شيء؛ وهذا رصيد ثمين والحمد لله موجود وواضح فيكم أيها الشباب الإيراني المخلص والثوري.

وتابع، أنتم تعرفون القضايا المهمة والجروح الجديدة والقديمة في العالم. وآخرها الكارثة الفريدة في غزة. وأبرزها الفشل الأخلاقي والسياسي والاجتماعي للغرب والساسة الغربيين والحضارة الغربية. والأكثر عبرة فيها هو عجز الديمقراطية الليبرالية على إرساء حرية التعبير وتغافلهم القاتل لمسألة العدالة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف، إن بارقة الأمل ولكن الواعدة للاحتجاجات الشعبية وخاصة الطلابية في أمريكا وأوروبا هي أيضًا إحدى القضايا المهمة الحالية. كما تواجه منطقة غرب آسيا وبلدنا العزيز العديد من القضايا الكبيرة والصغيرة. كل هذه مجالات فكر وعمل ومبادرة لمجموعة مباركة مثل اتحادكم.