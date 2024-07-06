إلى مرضى السكري وضغط الدم.. تجنبوا هذه الأطعمة البيضاء

العالم - صحة

تلعب الخيارات الغذائية دورًا حاسمًا في التحكم بارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.



الخبز الأبيض : يُصنع من الدقيق المكرر ويتسبب في ارتفاع سريع لمستويات السكر في الدم، مما يجعله غير ملائم لمرضى السكري والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.



البدائل المفضلة هي الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة لفوائدها الغذائية العالية.



الأرز الأبيض : يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم بشكل سريع، ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.



الأرز البني والكينوا يعدان بدائل أفضل لاحتوائهما على الألياف والعناصر الغذائية المفيدة.



المعكرونة البيضاء : يمكن أن تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم، لذا يُفضل استخدام المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة أو البقوليات.



البطاطس البيضاء : تحتوي على نسبة عالية من النشا، مما يرفع مستويات السكر في الدم.



البطاطا الحلوة تعد بديلاً صحيًا لمرضى السكري وأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.



السكر البلوري المكرر : يسبب زيادة في مستويات السكر في الدم، لذا ينبغي تجنبه قدر الإمكان، واستخدام بدائل طبيعية مثل ستيفيا بدلاً منه.



الدقيق الأبيض : يساهم في ارتفاع مستويات السكر في الدم، بينما يعد دقيق الحبوب الكاملة بديلاً أفضل نظرًا لاحتوائه على المزيد من العناصر الغذائية.



الملح الأبيض : يمكن أن يزيد من ارتفاع ضغط الدم، لذا ينبغي استخدام بدائل منخفضة الصوديوم مثل ملح الهيمالايا أو ملح البحر.



باختيار الأطعمة الصحية والمتوازنة، يمكن للأفراد الحفاظ على مستويات السكر في الدم وضغط الدم مستقرة، مما يحسن النتائج الصحية العامة بشكل كبير.