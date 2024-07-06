شرط غريب لنجلي رئيس وزراء بريطانيا الجديد!

العالم- اوروبا

من المقرر أن تنتقل عائلة كير ستارمر إلى شارع داوننج ستريت بعد أن أصبح زعيم حزب العمال رئيس وزراء بريطانيا الجديد، أمس الجمعة، عقب فوزه في الانتخابات.

لكن ابنيه يشترطان شرطا غريبا قبل انتقالهما إلى الإقامة في المبنى رقم الشقة 10، وقد أخبرا والدهما به عندما خاض غمار الانتخابات، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

ويبلغ ابن رئيس الوزراء الجديد 15 عامًا وابنته 13 عامًا.

وقال ستارمر في برنامج تلفزيوني، خلال حملته الانتخابية، إن تغيير منزل العائلة سيكون أمرا كبيرا بالنسبة لابنيه المراهقين، ولجعل الأمور أسهل، كشف كير أنهما يشترطان جلب كلب أليف للمنزل.

وكان النائب السابق صرح للمذيعين كات ديلي وبن شيبارد، إن طفليه سيكثفان حملتهما للحصول على كلب إذا فاز في الانتخابات.

وأوضح رئيس الوزراء الجديد أنه يختار إبقاء طفليه بعيدًا عن الأنظار وعدسات الكاميرات، ولم يذكر حتى اسميهما، وفسر ذلك بأنه يريدهما أن يعيشا حياة طبيعية، مضيفا “أريد أن يتمكنا من المشي إلى المدرسة كمراهقين عاديين، إنه أمر صعب”.

وأفاد ستارمر أن خصوصية طفليه كان لها تأثير على صورته في نظر الجمهور، قائلا إن: "أحد الأشياء التي أفتقدها هو أن الناس لا يرونني مع أطفالي".

وأضاف كير أن زوجته فيكتوريا تعمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية وأن ابنه يستعد لامتحانات الشهادة العامة للتعليم الثانوي، وأكد أنه لا يريد ووالدته أن يفرضا عليه الجامعة التي سيدرس فيها، إنما يتركان له كامل الحرية في ذلك.