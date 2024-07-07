اعتقال 16 مواطنا فلسطينيا من بلدة سلواد شرق رام الله

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن مصادر محلية قولها، بأن قوات الاحتلال اقتحمت سلواد ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت عددا كبيرا من منازل المواطنين الفلسطينيين.

واضافت المصادر، ان اقتحام البلدة تخلله تحطيم وتخريب محتويات المنازل المستهدفة، واحتجاز اصحابها في العراء واجراء تحقيقات ميدانية معهم، والاعتداء على بعضهم بالضرب، وتحطيم زجاج عدد من السيارات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 16 شابا، بحسب المصادر، وهم: سائد داهس، ويوسف الغول، و لطفي خروفة، وعلاء الخراز، وسيف عزات، ورامي الصالحي، وعدي عمر، ومعتز أبو العز، ومحمد أبو العز، وحسن تيسير، وتامر مرشد، وموسى مرشد، وفراس فردة، ومحمد عاهد، وعمر عبد الغني، ومحمد حسن مفرح.