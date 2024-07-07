الأسد يتحدث هاتفيا مع السيسي ويهنئه بذكرى 30 يونيو

العالم - سوريا

وهنّأ الأسد السيسي بهذه الذكرى، قائلاً إنّ هذه الثورة "أعادت مصر إلى مكانها الطبيعي، الذي يعبّر عن ثقافة الشعب المصري وقيمه ومفاهيمه".

وتطرق الرئيسان، في الاتصال الهاتفي، إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، إذ تبادلا الرؤى بشأن خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة، وضرورة تجنّب اتساع رقعة الصراع وحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين، مع التشديد على الرفض التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين.

وأكد السيسي، في هذا الإطار، مواصلة مصر جهودها الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة، وبالكميات التي تلبّي احتياجات الفلسطينيين، مع استمرار "الدفع في اتجاه إنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".