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شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل استهداف حزب الله لقاعدة النميرا

الأحد ٠٧ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان المقاومة الاسلامية في لبنان اصدرت بيانا رسميا اعلنت فيه استهداف قاعدة النميرا الواقعة غرب بحيرة طبرية بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على الاعتداءات الاسرائيلية، وخاصة الاعتداء على البقاع الذي ادى الى ارتقاء شهيد من المقاومة.

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا ان قاعدة النميرا تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية ما يقرب من 30 كم وهي قريبة من منطقة كفر زيتيم، مشيرا الى ان الاعلام العبرى اعلن نقل عدة مصابين بينهم اصابات خطيرة الى مستشفى طبرية، وسط تكتم على عدد الاصابات التي سقطت نتيجة هذا الاستهداف الصاروخي بالاضافة الى اشتعال الى عدة حرائق في المنطقة المستهدفة ومحيطها.

وتابع ان المقاومة استهدفت صباح اليوم الابراج التجسسية التي حاول الاحتلال الاسرائيلي اعادة احداثها وصيانتها خلف موقع الراهب ما ادى الى تدميرها مرة اخرى واخراجها عن العمل.

المزيد بالفيديو المرفق..

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