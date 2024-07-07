عمرو موسى يحذر من خطة إسرائيلية للاستيلاء على أراضي فلسطين

العالم - الإحتلال

وفي مقابلة مع قناة تلفزيونية مصرية"، قال عمرو موسى: "ما يجري في الضفة الغربية فيه ما يتوازى مع الخطورة لما تتعرض له غزة اليوم، لأن هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل الأراضي المحتلة حتى الآن، وبالتالي تتوسع "إسرائيل"، وتحكم هذه الأراضي من النهر إلى البحر، ألا وهي فلسطين".

وأضاف موسى: "هناك فوضى عارمة في المنطقة ويمكن اتساعها في أي لحظة"، مؤكدا أن "التطبيع العربي مع "إسرائيل" لا يمكن أن يكون مجانيا".

واستطرد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية: "سياسة "إسرائيل" عنصرية ولن نقبل بها"، معتبرا أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على وقفها عند حدها.

وفي وقت سابق، كشفت وثيقة مسربة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية عن مخطط تل أبيب لتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر.

وأشارت الوثيقة المسربة التي يعود تاريخها إلى أكتوبر 2023، إلى نقل سكان قطاع غزة "قسرا" إلى سيناء، مشيرة إلى أن ذلك "سيحقق نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد".