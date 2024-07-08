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مراسلة العالم..

الصهاينة يقتحمون قبر النبي يوسف (ع) في نابلس

الإثنين ٠٨ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين، كان أبرزها اقتحام "قبر النبي يوسف" عليه السلام في نابلس.

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم في نابلس اعتقلت القوات الإسرائيلية ستة مواطنين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل المدينة وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

ونصب مستوطنون، الاثنين، خياما على أراضي المواطنين، في قرية بيتللو، شمال غربي رام الله، بالتزامن مع اقتحام "مقام النبي يوسف" في نابلس.

واقتحم عشرات المستوطنين فجر الاثنين "مقام النبي يوسف" شرق مدينة نابلس، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقام عشرات المستوطنين بتأدية طقوس تلمودية في مقام النبي يوسف في الوقت الذي اقتحمت فيه قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس برفقة جرافة عسكرية، وشرعت بتجريف وتخريب الشوارع المحيطة بالمقام.

واندلعت مواجهات هناك، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.

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