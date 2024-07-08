بايدن يرد على دعوات الإنسحاب من السباق الرئاسي.. وهذا ماقاله!

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وقال جو بايدن الرئيس الأميركي:"أريدكم أن تعرفوا أنه على الرغم من جميع التكهنات في الصحافة وغيرها، أنا ملتزم تماما بالبقاء في هذا السباق وخوضه حتى نهايته والتغلب على دونالد ترامب، ما من أحد منا كامل؛ لكن لدي خبرة كبيرة، يجب أن نوحد البلاد مجددا، هذا هدفي وهذا ما سنحققه.

وبدا بايدن وكأنه ينكر حقيقة استطلاعات الرأي التي بينت بوضوح أنه في موقف صعب أمام منافسه الجمهوري.

وذلك عندما أكد انه لا احد مؤهلا اكثر منه للتغلب على ترامب؛ واظهر تمسكا بكرسي الرئاسة لدرجة انه اكد ان القدرة الإلهية وحدها هي القادرة على إقناعه بإيقاف حملته.

تمسك بايدن بخوض الانتخابات مجددا رغم دعوات من بعض المشرعين الديمقراطيين وأركان الحزب له بالانسحاب؛ شكل ارضية جديدة لأصوات ديمقراطية وجمهورية بتطبيق التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأميركي، الذي يسمح بإجبار بايدن على التنحي اذا قررت أغلبية من وزرائه بأنه غير قادر على مزاولة عمله بسبب مشاكل إدراكية.

ويواجه بايدن مجموعة من النواب الديموقراطيين الذين يشككون في قدرته على إدارة حملة فعالة هزيمة خصمه في تشرين الثاني/نوفمبر. لا سيما بعد جدل أدائه 'الكارثي' خلال مناظرته الأسبوع الماضي مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

ويعتقد كثير منهم أن الوقت قد حان بالنسبة إلى بايدن للتخلي عن ترشيحه؛ وإفساح المجال لنائبته كاملا هاريس بأن تحل محله.

وبالرغم من ذلك كله؛ يبدو فريق حملة بايدن عازما على مواصلة مهمته كأن شيئا لم يحصل، وكشف النقاب عن روزنامة انتخابية مكثفة للشهر الحالي في كل الولايات الرئيسية.

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